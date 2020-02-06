أمير عسير يطمئن على مريض القلب المفتوح

اطمأن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال على صحة المريض الذي أجريت له أول عملية قلب مفتوح بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب في أبها؛ واستمع إلى شرح تفصيلي عن الوضع الصحي للمريض والخطة العلاجية المقررة له من الفريق الطبي المختص الذي أجرى العملية. وأجرى خلال الزيارة اتصالاً هاتفيا بوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ قدم خلاله الشكر له وفريق عمله باسم أهالي منطقة عسير، على التزام الوزارة بتشغيل المركز في الموعد الذي حدده معاليه خلال اللقاء الذي عقد قبل 3 أشهر. واستعرض الأمير تركي بن طلال مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وفريق عمله الخطط التفصيلية الآنية والمستقبلية للمركز؛ واعداً بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لفريق العمل بالتنسيق مع وزير الصحة، وأشاد الأمير تركي بن طلال بهمة فريق العمل في صحة المنطقة في تشغيل المركز وتجاوز التحديات؛ ليحقق الخدمات النوعية الطبية التخصصية في طب القلب لأهالي منطقة عسير. بدوره، أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد عائض عسيري استقرار الوضع الصحي للمريض، مبيناً أن العملية التي أجريت له تعتبر من العمليات المعقدة والدقيقة جداً، نظراً لأن حالة المريض كانت حرجة قبل العملية، وكان يعاني من ضعف في عضلة القلب وانسدادات وتكلسات متعددة في شرايين القلب، إضافة إلى معاناته من عدة أمراض مزمنة؛ وتم إجراء العملية بفريق مؤهل وباستخدام أحدث التقنيات الطبية المستخدمة في مثل هذه الحالات. وأجرى المركز منذ بدء التشغيل الجزئي للمرحلة الأولى من مراحل التشغيل 277 عملية قسطرة تداخلية، فيما استقبلت عيادات المركز 624 حالة، واستفاد من خدمات الأشعة والتصوير الطبي 674 حالة.



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