مشروع مستشفى خميس مشيط على طاولة اجتماع المجلس المحلي مع الربيعان

التقى أعضاء المجلس المحلي بمحافظة خميس مشيط، وكيل وزارة الصحة المساعد للمشاريع والشؤون فهد الربيعان في مقر مشروع مستشفى خميس مشيط المركزي، حيث تخللت ذلك مناقشة مشروع مستشفى خميس مشيط المركزي مع وكيل الوزارة من قبل أعضاء المجلس حيدر أبوملحة وسعيد بن عوير وعلي زهران وعبدالعزيز مبارك، ونقل الأعضاء اهتمام ومطالبات الأهالي بالمستشفى، حيث إنه يخدم عددا كبيرا من سكان المحافظ والمراكز التابعة لها، وللحاجة الماسة إلى إنهاء المشروع وتشغيله. وأكد وكيل الوزارة أن القيادة الرشيدة ممثلة في وزارة الصحة حريصة على اكتمال المشروع لضرورته وتلبية لاحتياج المواطنين، وشكر أعضاء المجلس المحلي على حسن الاستقبال واهتمامهم بمصالح المواطنين في المحافظة، وعبر أعضاء المجلس عن شكرهم لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، لما يوليه من اهتمام لجميع المحافظات في المنطقة، ولمحافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، وأيضا عبروا عن شكرهم لوكيل وزارة الصحة لزيارته وحرصه على متابعة المشروع والبحث عن المعوقات التي تواجهه.



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