

رفحاء 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية تنفيذ مضمار المشاة الجديد على الحزام الشمالي للمحافظة بطول 750 متراً وعرض 50 متراً، وتبلغ مساحة المشروع 37599 م2 ، ويحتوي على 14عموداً، و 9مظلات، بقيمة إجمالية للمشروع 2.978.500 ريال، وذلك ضمن مشروعات تنفيذ وتطوير ممرات المشاة في أحياء المحافظة.

وروعي في تصميم ممر المشاة الجديد تحقيق درجة عالية من الأمن والسلامة كونه محاذٍ لحركة المركبات، ويشتمل على مجموعة من الخدمات المساندة.

// انتهى //

19:18ت م

0286





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية رفحاء تنفذ مضمار مشاة جديد بتكلفة تجاوزت 2.978 مليون ريال ضمن مبادرة أنسنة المدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.