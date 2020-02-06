السعودية اليوم / منظمة العمل الدولية تعبر عن قلق تجاه "شبح الفقر" المحدِق بالسكان الأصليين حول العالم



الأمم المتحدة 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

عدّ خبراء في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أن سكان المجتمعات الأصلية والقبلية معرضون للفقر المدقع أكثر بثلاث مرات من غيرهم، وأن نساء تلك المجموعات في "قاع كل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية".

وسلطت المنظمة الأممية الضوء على البيانات الجديدة التي توضح أن أعدادا غير متناسبة من مجموعات السكان الأصليين يعيشون على أقل من 1.90 $ في اليوم.

وحذرت منظمة العمل الدولية من أن حياة الملايين من هؤلاء تواجه وطأة "شبح الفقر" المخيِّم على حاضرهم.

ورأت المنظمة الدولية أن هذه المشكلة تستدعي اهتماما عالميا، لأن عدد هؤلاء السكان المعرضين للخطر "أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقا"، وأن هناك أكثر من 476 مليوناً من السكان الأصليين على مستوى العالم يعيش غالبيتهم في بلدان مزدهرة نسبيًا.­

وأكدت المنظمة أن الدعم من جميع الأطراف للمعاهدة الدولية الوحيدة التي تحمي حقوق السكان الأصليين حول العالم ضعيف للغاية، وقد وقّعت على اتفاقية حقوق الشعوب الأصلية - خلال ثلاثين عاما منذ اعتمادها - 23 دولة فقط من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها 187 دولة.

وأظهرت بيانات من تسعة بلدان في هذه المنطقة نفسها أن مجتمعات السكان الأصليين هذه تشكل حوالي 30٪ من الفقراء المدقعين، وهي أعلى نسبة في جميع المناطق العالمية.

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19:18ت م

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