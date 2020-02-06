السعودية اليوم / جامعة أم القرى تعتمد خطتها التنفيذية للوقاية من "كورونا"



مكة المكرمة ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤١هٰـ الموافق ٧ فبراير ٢٠٢٠م واس

اعتمد معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل اليوم خطة الطوارئ التنفيذية للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة للخطة والتي يرأسها المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع الدكتور محمد الحازمي، بحضور عضو اللجنة المشرف على أعمال وكالة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بابلغيث، وعضو اللجنة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، وعمداء الكليات الطبية، والمراكز والإدارات التنفيذية ذات العلاقة.

وأكد رئيس لجنة خطة الطوارئ التنفيذية الدكتور الحازمي أن خطة الوقاية من "كورونا" اشتملت على 4 مراحل؛ هي: مرحلة إنشاء مركز تحكم لاستقبال أي بلاغ للحالات المشتبه بها، ومرحلة طرق الوقاية والإجراءات المتبعة لضمان عدم تفشي المرض في حالة حدوثه داخل الجامعة، ومرحلة تحديد مناطق العزل والإيواء والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك مرحلة تعقيم مرافق الجامعة والاحتياطات اللازمة.

من جهته بين المشرف على المركز الطبي الجامعي الدكتور ياسر باحكيم أنه تم وضع إجراءات احترازية عن كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في المركز الطبي الجامعي وفق الدليل الإرشادي المحدث لتشخيص ومنع انتشار العدوى الصادر من وزارة الصحة.

وأكد أن المركز الطبي الجامعي اعتمد 5 محاور تنفيذية منبثقة من خطة الجامعة للوقاية من كورونا، تشمل: محطة الاستقبال، والفرز التنفسي، وغرفة العزل، وتطهير الموقع العام، وكذلك التوعية والتثقيف.

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19:12ت م

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