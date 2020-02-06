

ظهران الجنوب 12 جمادي الآخر 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

تواصل بلدية احد رفيدة بمنطقة عسير برنامج إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مختلف أحياء المحافظة والمراكز والهجر التابعة لها.

ونفذت البلدية أعمال الصيانة لعدد من الطرقات العامة، إذ جرى طلاء المطبات الاصطناعية بألوان واضحة، لتهدئة السرعة وحفاظا على سلامة قائدي المركبات في إطار تجديد طلاء المطبات الاصطناعية في الطرقات العامة، وفق قواعد المرور، لتسهيل سير المركبات عليها، وإيضاحها للمارة.

كما قامت بمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وإزالة كل ما هو مشوه للمظهر العام من خلال العمل على التنظيف بجميع أنواعه للشوارع والميادين.

ويأتي ذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري.

// انتهى //

19:06ت م

0279





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية "احد رفيدة" تواصل جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.