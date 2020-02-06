

الطائف 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

اختتمت جمعية مراكز الأحياء بالطائف أمس، حملتها الانتخابية لمراكز الأحياء ،والتي تم تدشينها أواخر ربيع الأول لعام 1441 ،بمركز حي اليمانية والأحياء المجاورة لها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء الدكتور صالح بازيد بأن جميع مراكز الأحياء بدأت ،بالتعريف لسكان الأحياء بالحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة وكذلك عبر البنرات التي تم وضعها في الاماكن العامة ليسهل مشاهدتها من الجميع ،والحمدلله كان هناك استجابة جيدة من الشباب، والشابات الذين قدموا لصناديق الاقتراع لاختيار أصحاب الكفاءات والقدرات ليتم من خلالهم خدمة الحي والنهوض به.

وبين بازيد، أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 185 ناخبا ،وعدد المرشحين 21، في مجموع المركزين وأن عدد الناخبات في كل المراحل الانتخابات بلغ 23 ناخبه، وسيتم إعلان النتائج بالإعداد كاملة بعد الانتهاء من الحملة.

وفي ختام حديثه قدم بازيد شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء، بالمنطقة على توجيهاته المستمرة والشكر موصول لمعالي محافظ الطائف سعد الميموني رئيس المجلس الفرعي للجمعية بالطائف لمتابعته ،وإشرافه المباشر وإلى جامعة الطائف والأمانة والدوريات الأمنية ،وكل الجهات التي ساهمت في إنجاح هذه الحملة الانتخابية.

// انتهى //

18:40ت م

0265





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختتام انتخابات جمعية مراكز الأحياء بالطائف بمركز حي اليمانية والبلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.