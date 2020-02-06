السعودية اليوم / بدء الاستعدادات لاجتماع مديري الموارد البشرية بالقطاع الخاص بتقنية الطائف



الطائف 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

عقدت اللجنة المنظمة للقاء مديري الموارد البشرية بالقطاع الخاص اجتماعها بمقر الكلية التقنية بالطائف وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم ومدير صندوق الموارد البشرية بالطائف عبد الله القرني، ووكلاء الكلية التقنية بالطائف وأعضاء اللجنة المنظمة للقاء .

وأشار المهندس القاسم إلى أن الاجتماع ناقش أهمية هذا اللقاء، حيث سيتم إقامة ورشة عمل مع مديري الموارد البشرية بالقطاع الخاص بالطائف التي تهدف إلى توظيف الخريجين، وزيادة فرص التدريب التعاوني للمتدربين، ووضع آلية لتبادل الزيارات بين الكلية والشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص .

من جانبه لفت عميد الكلية التقنية بالطائف النظر إلى أنه بدأ الترتيب لإقامة ورشة العمل والتنسيق مع مديري الموارد البشرية في القطاع الخاص وبعض المديرين في القطاع شبه الحكومي وتحديد جدول أعمال الورشة وتكليف فريق العمل لإقامة الورشة .

// انتهى //

18:35ت م

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