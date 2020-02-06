السعودية اليوم / أمانة الطائف ترصد مخالفات متنوعة لمحال تجارية وتغلق مواقعها



الطائف 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

باشرت الفرق الرقابية ببلدية غرب الطائف الفرعية محالّ تجارية حوّلها مخالفون لمعمل لإعداد الأطعمة وتخزين المواد الغذائية في شارع الجيش بغرب الطائف، ويفتقر الموقع لأدنى الاشتراطات الصحية .

وضبط مراقبو الفرع كميات كبيرة من المواد الغذائية المخزنة دون الالتزام بلائحة حفظ الأطعمة، إضافة إلى الخضراوات والفواكه والزيوت والبهارات والأواني التي كانت تستخدم في تحضير الأطعمة، كما تم ضبط ثلاجات وفريزرات لتخزين وحفظ المجمدات، ورصدت الفرق الرقابية مخالفات متنوعة منها عدم وجود تراخيص نظامية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، إضافة إلى تدني مستوى النظافة وسوء حفظ وتخزين الأطعمة، وتحضير الأطعمة في بيئة غير صحية، وتدني مستوى نظافة ثلاجات حفظ الأطعمة .

وأوضحت أمانة الطائف أنه تم إغلاق الموقع ومصادرة المضبوطات المخالفة، كما تم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، وإدراج الموقع تحت الرقابة الدورية، وتشدد الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية ومكاتب الخدمات الرقابة على مستودعات تخزين وحفظ الأطعمة، إضافة إلى التركيز على مواقع تحضير الأطعمة للتأكد من سلامة خطوات التحضير.

وبينت الأمانة أن البرنامج الرقابي يشمل برنامج للتوعية والتثقيف بالاشتراطات الصحية، وضرورة تطبيقها، ومتابعة الأنشطة التي تم توعيتها لرصد تطبيقها للاشتراطات.

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18:32ت م

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