السعودية اليوم / أعمال ملتقى القيادات الأكاديمية في جامعات المملكة تختتم بعدد من التوصيات



الدمام 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

اختتمت اليوم، فعاليات وأعمال الملتقى الأول للقيادات الأكاديمية النسائية في الجامعات

من جانبها أعلنت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة دلال التميمي التوصيات التي نتجت عن الملتقى، كما أوصت اللجنة المنظمة برئاسة الدكتورة على أهمية تغيير مسمى وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات إلى نائبة مدير الجامعة لشطر الطالبات في النظام الحالي للجامعات ونائبة رئيس الجامعة لشطر الطالبات في نظام الجامعات الجديد و إنشاء لجنة لوكيلات الجامعات في الجامعات السعودية بوضع صلاحيات واضحة ومحددة.

وأوصت لجنة العمل على وضع إطار عام موحد لهيكلة وكالة الجامعة لشؤون الطالبات و تبني آلية تقييم تبادلية بين الرئيس والمرؤوس، و الدراسة المتفحصة لسوق العمل لاتخاذ قرار فتح تخصصات جديدة، وإشراك أعضاء هيئة التدريس الجدد مع الخبراء في اللجان الإدارية المختلفة، ضمانًا لنقل المعرفة واكتساب الخبرة (التدوير الإداري)، ووضع منهجية للتدرج في التكليفات الإدارية، وإعداد برامج تتضمن تأسيس فرق عمل الصف الثاني وجاهزيته للتكليفات المستقبلية.

وأوضحت الدكتورة التميمي، أن الملتقى حقق الأهداف المنشودة التي هدفت إلى تأكيد أثر القيادة التحولية ودورها في بناء رؤية منظميه ذات قيادات الهامية تعزز التحول الى نظام الجامعات الجديد لتحقيق الرؤية الرشيدة وإبراز المفاهيم المشتركة لتمكين القيادات الأكاديمية، مشيرةً إلى أن مثل هذه اللقاءات تحقق التبادل المعرفي وتفتح قنوات التواصل لطرح أنماط القيادة المثلى وتضمن الملتقى عددًا من المحاضرات وحلقات نقاش وورش عمل و محاضرات لأبرز المتخصصين من المملكة وخارجها.

واختتمت اللجنة بأهمية التأكيد على أهمية التفويض وغرس الثقة لفرق العمل و ضرورة وضوح المهام والوصف الوظيفي كحق للموظف والمكلف و تبني وتفعيل برامج لدعم التمكين بدءًا من مستوى الطالب الجامعي و إنشاء وحدة دعم القيادات في الجامعات.

// انتهى //

17:36ت م

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الدمام 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واساختتمت اليوم، فعاليات وأعمال الملتقى الأول للقيادات الأكاديمية النسائية في الجامعات السعودية ، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بحضور ٣٠٠ أكاديمية وقيادية على مستوى الجامعات السعودية.من جانبها أعلنت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة دلال التميمي التوصيات التي نتجت عن الملتقى، كما أوصت اللجنة المنظمة برئاسة الدكتورة على أهمية تغيير مسمى وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات إلى نائبة مدير الجامعة لشطر الطالبات في النظام الحالي للجامعات ونائبة رئيس الجامعة لشطر الطالبات في نظام الجامعات الجديد و إنشاء لجنة لوكيلات الجامعات في الجامعات السعودية بوضع صلاحيات واضحة ومحددة.وأوصت لجنة العمل على وضع إطار عام موحد لهيكلة وكالة الجامعة لشؤون الطالبات و تبني آلية تقييم تبادلية بين الرئيس والمرؤوس، و الدراسة المتفحصة لسوق العمل لاتخاذ قرار فتح تخصصات جديدة، وإشراك أعضاء هيئة التدريس الجدد مع الخبراء في اللجان الإدارية المختلفة، ضمانًا لنقل المعرفة واكتساب الخبرة (التدوير الإداري)، ووضع منهجية للتدرج في التكليفات الإدارية، وإعداد برامج تتضمن تأسيس فرق عمل الصف الثاني وجاهزيته للتكليفات المستقبلية.وأوضحت الدكتورة التميمي، أن الملتقى حقق الأهداف المنشودة التي هدفت إلى تأكيد أثر القيادة التحولية ودورها في بناء رؤية منظميه ذات قيادات الهامية تعزز التحول الى نظام الجامعات الجديد لتحقيق الرؤية الرشيدة وإبراز المفاهيم المشتركة لتمكين القيادات الأكاديمية، مشيرةً إلى أن مثل هذه اللقاءات تحقق التبادل المعرفي وتفتح قنوات التواصل لطرح أنماط القيادة المثلى وتضمن الملتقى عددًا من المحاضرات وحلقات نقاش وورش عمل و محاضرات لأبرز المتخصصين من المملكة وخارجها.واختتمت اللجنة بأهمية التأكيد على أهمية التفويض وغرس الثقة لفرق العمل و ضرورة وضوح المهام والوصف الوظيفي كحق للموظف والمكلف و تبني وتفعيل برامج لدعم التمكين بدءًا من مستوى الطالب الجامعي و إنشاء وحدة دعم القيادات في الجامعات.// انتهى //17:36ت م0236

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