السعودية اليوم / بريطانيا تعلن إصابة ثالثة بفيروس كورونا



لندن 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

أكدت وزارة الصحة البريطانية اليوم وجود حالة إصابة ثالثة بفيروس كورونا.

وأوضح كبير الأطباء البريطانيين بروفيسور كريس ويتي أن العدوى انتقلت للشخص المصاب خارج الأراضي البريطانية، دون إيراد تفاصيل أكثر عن الحالة.

ويأتي هذا مع إصدار الحكومة البريطانية مؤخراً تعميماً لجميع رعاياها دعت من خلاله إلى مغادرة الصين وعدم السفر إلى هناك إلا في حالات الضرورة لتجنب الإصابة بالمرض.

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17:28ت م

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