السعودية اليوم / أمين الاتحاد العالمي للكشاف المُسلِم ينوه بدور الكشافة في صقل التجارب وخلق القيادات



جدة 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

أوضح الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم الدكتور زهير غنيم، أن لدى الاتحاد 14 جمعية كشفية في عددٍ من الدول التي يمثل فيها المسلمون أقليات، تعمل على تقديم العديد من الخدمات، بالإضافة إلى وجود مركز للتعريف بالإسلام.

وقال غنيم خلال مشاركته في فعاليات على طاولة الحوار الأكاديمي أمس، التي تنظمها كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز :" إن عدد الكشافين حول العالم 22 مليون، منهم 10 مليون مسلم، واليوم بحسب آخر إحصائية يبلغون 40 مليون منهم 18 مليون كشاف مسلم، وأن المنظمة الكشفية العالمية تمتد منذ 112 عاما ، وهي اليوم تعد أحد أكبر المنظمات عمرا وتمثيلا على مستوى العالم".

وأضاف الكشافة علم يزرع العديد من الصفات والقيم في نفوس الكشافين كالقيادة، وصقل التجارب، ومواجهة الجمهور، والتخطيط، واحترام الوقت، والإخلاص في العمل، مشيراً إلى التراتبية في مسميات الكشاف الذي يبدأ من مرحلة البراعم مروراً بالفتيان وانتهاء بالجوال حتى مرحلة الرواد.

وأفاد أن فكرة رسل السلام جاءت بعد لقاءهم بالملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- ، في مؤتمر الجبيل الذي نظمه الاتحاد وشارك به 126 دولة.

وكشف الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم في ختام حديثه، عن عددٍ من الفعاليات والبرامج التي يقومون بها من خلال مخيم عالمي للسلام، والمؤتمر الكشفي الإسلامي، ومشاركتهم في جميع الفعاليات الكشفية على مستوى العالم.

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17:24ت م

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