النجم التونسي يتمنى لقاء الأهلي المصري في نصف نهائي أبطال أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفصح فيصل خليفة نائب رئيس نادي النجم الساحلي التونسي، عن رغبته في مواجهة الأهلي المصري في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وأسفرت قرعة قرعة دور الـ8، عن وقوع النجم الساحلي في مواجهة الوداد المغربي، بينما يلتقي الأهلي مع نظيره صنداونز الجنوب أفريقي.

وأكد خليفة في تصريحاته لـ"العين الرياضية"، عقب مراسم القرعة، أن فريق النجم "جاهز دائما لمواجهة أي خصم في البطولة، سواء في الدور المقبل أو أي مرحلة أخرى".

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وأشار إلى أن فريقه حاول الصعود متصدرا مجموعته، حتى يكون لقاء الإياب على أرضه ووسط جماهيره، ومن ثم ارتفاع حظوظه في التأهل لنصف النهائي.

وشدد فيصل خليفة، على أن هدف النجم هو حصد اللقب في النسخة الحالية، لافتا إلى أن مجلس الإدارة حرص على تدعيم فريقه بشكل قوي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.



