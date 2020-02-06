الملك سلمان لـ"السيسي": ندعم جهود مصر بالمنطقة

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر فيها عن دعم المملكة لجهود مصر السياسية والدبلوماسية بالمنطقة.

ونقل رسالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أحمد عبدالعزيز القطان وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية الذي سلمها للرئيس المصري.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فإن العاهل السعودي أكد، في رسالته، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأعرب عن حرص المملكة على دعم كافة الجهود المصرية السياسية والدبلوماسية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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من جانبه، أكد الرئيس المصري الخصوصية الشديدة التي تتسم بها العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وما تمثله من ركيزة لاستقرار وأمن المنطقة العربية.

وأعرب السيسي، وفقاً للبيان المصري، عن تطلع بلاده لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين القاهرة والرياض في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي والإسلامي.

وزار العاهل السعودي مصر في فبراير/شباط 2019، إذ ترأس وفد المملكة في القمة العربية - الأوروبية الأولى والتي احتضنتها مدينة شرم الشيخ.

وفي 30 مايو/أيار الماضي، زار الرئيس المصري السعودية؛ حيث شارك في كل من القمة العربية الطارئة والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي واللتين عقدتا على التوالي بمكة المكرمة.