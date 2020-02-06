رغم الإضرابات.. مستوى تاريخي لمشتريات الفرنسيين عبر الإنترنت

ارتفاع قيمة المعاملات التجارية الإلكترونية في فرنسا لمستوى غير مسبوق

لأول مرة في التاريخ، تجاوزت مشتريات الفرنسيين عبر الإنترنت 100 مليار يورو خلال عام2019، لتسجل مبيعات تاريخية للتجارة الإلكترونية في فرنسا.

ورغم الإضرابات العمالية في الربع الأخير من 2019 فإن عدد المشترين عبر الإنترنت في فرنسا خلال الربع الرابع من عام 2019 بلغ نحو 16.27 مليون مشترٍ عبر الإنترنت، مقارنة بـ13.16 مليون في نهاية عام 2018.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أنه للمرة الأولى في عام 2019، تجاوزت مبيعات الإنترنت في فرنسا 100 مليار يورو.

وأوضحت أنه "على الرغم من الانخفاض في الربع الأخير بسبب الإضرابات، فإنها وصلت إلى 103.4 مليار يورو، بزيادة قدرها 11.6 % مقارنة بعام 2018، وهي زيادة 4 أضعاف في 10 سنوات".

ووفقا لدراسة لمؤسسة "ميديامتري" المتخصصة في دراسات السوق واتحاد التجارة الإلكترونية والبيع عن بعد في فرنسا (Fevad)، قام المستهلكون بأكثر من 1.7 مليار معاملة على مواقع التجارة الإلكترونية، بزيادة 15.7% على أساس سنوي.

وأضافت أنه رغم هذه الزيادات في معاملات المستهلكين فإنهم اشتروا أقل.

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وأوضحت الدراسة أن مبيعات المنتجات عبر الإنترنت تمثل 10 % في المتوسط من إجمالي مبيعات التجزئة.

ورأت مؤسسة "ميديامتري" أن الدافع وراء هذا النمو في مبيعات الإنترنت خلال السنوات الأخيرة هو انتشار استخدام أدوات الهاتف المحمول، وتكيف الشباب الفرنسي مع التكنولوجيا الرقمية الجديدة.

ووفقاً للدراسة، فإن 4 من كل 10 مشترين عبر الإنترنت، أي بنسبة 40%، قاموا بإجراء معاملات الشراء على الإنترنت في 2019 بواسطة هواتفهم المحمولة.

كما أوضحت الدراسة أن "8 من كل 10 مشترين تابعوا بالفعل تسليم طلباتهم من هواتفهم الذكية و64% يقومون بمتابعة عملية الشراء على الهاتف المحمول بانتظام.. الشباب منهم تصل نسبتهم إلى 63%".

ونقلت "لوموند" عن أحد المتخصصين في المبيعات عبر الإنترنت: "على موقع راكوتين الفرنسي، جاءت أكثر من 50٪ من الزيارات في عام 2019 من الهاتف المحمول".

وأوضح أن "المنتجات المفضلة لديهم: الكتب، والسلع الإلكترونية، وألعاب الفيديو".

وتوقع التقرير الفرنسي أن تصل قيمة المبيعات عبر الإنترنت في فرنسا خلال عام 2020 نحو 115 مليار يورو تقريبا.