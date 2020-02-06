ترقية 103 موظفين وموظفات بإمارة منطقة مكة

2020-02-06

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

صدرت الموافقة على تحسين الوضع الوظيفي لـ (103) من منسوبي ومنسوبات إمارة منطقة مكة المكرمة الحاصلين على شهادات البكالوريوس والماجستير للمراتب الوظيفية التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ووفقًا لقواعد واشتراطات المفاضلة المعتمدة، بالإضافة إلى اعتماد الترقيات لمن توفرت فيهم الشروط.

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وبهذه المناسبة رفع وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة ولصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة (يحفظهما الله) على دعمهما لمسار التطوير الإداري لمنسوبي الإمارة وحرص سموهما على تطوير مستوى الموظفين الوظيفي لتمكينهم من أداء المهام المناطة بهم على أكمل وجه، ومباركة سعادته لكل من شملتهم قرارات التحسين والترقية.

كما قدم الدكتور الفالح شكره لموظفي الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالإمارة على جهودهم في إنهاء إجراءات تحسين أوضاع زملائهم من الموظفين والموظفات.

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