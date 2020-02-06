شكرا لقرائتكم الملك سلمان يدعو رئيس الجزائر لزيارة المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-06 نقلها وزير الخارجية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لزيارة المملكة حملها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان. وقال وزير الخارجية : تشرفت اليوم بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، كما سلمت فخامته دعوة رسمية من سيدي الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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