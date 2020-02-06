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رفع 22,500 م3 من الأنقاض بالخفجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

رفعت بلدية محافظة الخفجي خلال الأسبوعين الماضيين نحو 22,500 م3 من الأنقاض والرمال من أنحاء متفرقة بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك ضمن حملاتها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، من خلال رفع الأنقاض المجهولة المصدر من جميع أنحاء المحافظة والمراكز التابعة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني أن البلدية تواصل أعمال برنامج حملاتها بالمحافظة والمراكز التابعة لها، التي تتركز في إزالة مظاهر التشوه البصري، وإزالة الأنقاض من داخل الأحياء السكنية والواجهة البحرية والطريق الدولي السريع، إضافة إلى طلاء الأسوار الحديدية بالجزيرة الوسطية وطلاء الأرصفة وصيانتها وإغلاق الحفر بشوارع المحافظة بالاسفلت.

وأشار إلى أن هذه الكمية من الأنقاض والرمال التي جرى رفعها تمثلت في 6300 م3 من الكنس الآلي واليدوي بالأحياء والشوارع الرئيسة بالمحافظة والمراكز التابعة لها، و7000 م3 من الأنقاض بالساحات، و6500 م3 من النفايات الصلبة من الأحياء السكنية، واستبدال 200 حاوية نفايات قديمة بجديدة، كما جرى طلاء الأسوار الحديدية بالجزيرة الوسطية وطلاء الأرصفة بشوارع المحافظة وصيانتها وإغلاق الحفر بالاسفلت.