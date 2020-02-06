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شبكة لتصريف مياه الأمطار بمخططات ولي العهد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة وقع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس عقدا مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة لتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بمخططات ولي العهد 7 و8 بقيمة إجمالية بلغت 55.923.630 ريالا، حيث سيكون إنشاء عبارات مغلقة بطول 6100 م. يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة أبرمت أخيرا عددا من المشاريع المماثلة، إضافة إلى المشاريع التي ما زالت تحت الدراسة تمهيدا لطرحها وترسيتها، وذلك حرصا من الأمانة على تقديم أفضل الخدمات في هذا المجال وتلافي أخطار السيول وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات.



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