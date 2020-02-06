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4 فرق تكافح الجراد شمال بيشة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها

خصص مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة فرقا عدة لمكافحة الجراد الذي ظهر شمال المحافظة.

وأوضح مدير المكتب المهندس، سالم القرني،‏ أنه تم رصد واكتشاف أسراب من الجراد بمركز ‏الجنينة، حيث كلفت 4 فرق‏ لمكافحتها‏، مبينا أن هناك فرق استكشاف أخرى تتابع أسراب الجراد في بيشة والمراكز التابعة لها.

وأشار إلى أن الفرق تكثف عمليات الاستكشاف والتنسيق المستمر، وتحديد المواقع التي يتوقع ظهور الجراد فيها ومراقبتها بشكل مستمر، وتحديد حجم ومستوى الإصابة، إن وجدت، والتدخل بالمكافحة العاجلة، وتقدير الإمكانات اللازمة التي تحد من خطر الإصابة وانتشارها.