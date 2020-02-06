شكرا لقرائتكم خبر

إزالة تعديات في حي المراسلات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة أزالت آليات بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة جدة تعديات وإحداثات غير نظامية، قدرت مساحتها بـ7000 م2 بنطاق الفرع، وتمثلت في إقامة أساسات مبان تحت الإنشاء. وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية تركي الذروي أن الفرق الرقابية بمشاركة شرطة البلدية حصرت مواقع في حي المراسلات استغلت من مخالفين، حيث جرى تركيب «هنقر» وأساسات مبان تحت الإنشاء دون الحصول على تصاريح نظامية، بمساحة 7000 م2، مبينا أنه أزيلت المخالفات في المواقع المحصورة.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة تعديات في حي المراسلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.