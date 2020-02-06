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إنذار وإغلاق 45 من المحال والمطابخ المخالفة بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

أغلقت الفرق التابعة لبلدية البلد الفرعية بجدة وأنذرت 45 من المحال والمواقع المخالفة.

وأوضح رئيس بلدية البلد المهندس باسل فلمبان أن الفرق أنجزت إجراءات التفتيش على 43 من المحال، حيث جرت مخالفة 27 فيما تم إغلاق 12 من المحال المخالفة، مضيفا أن الفرق رصدت ستة مطابخ مخالفة أغلقت منها ثلاثة بعد رصد حظائر أغنام داخل المطابخ وممارسة الذبح في الفترات غير المصرح بها.

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من جهة ثانية، نفذت بلدية جدة التاريخية 128 جولة على المنشآت الصحية والمهنية، نتج عنها إشعار 96 موقعا مخالفا، وإغلاق أربعة مواقع مخالفة، ضمن جهودها المتواصلة لرصد المخالفات والحد من ظاهرة البيع العشوائي الجائل.

وأفاد رئيس بلدية جدة التاريخية، المهندس أيمن دمنهوري، أن أعمال الفرق أسفرت عن رفع 39 بسطة، وصادرت 82 صندوق فواكه وخضراوات.

من المخالفات المرصودة: