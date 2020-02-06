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تثقيف متطوعات تبوك بكيفية خطط الإخلاء والإيواء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك

في مسعى إلى تأهيل المتطوعات للقيام بأعمال التوعية، اختتمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، بالتعاون مع فريق نبض الحياة التطوعي بالمنطقة، دورة تدريبية للمتطوعات في برامج الدفاع المدني الوقائية وأعماله التوعوية، والتي استمرت يومين، وذلك بمقر قاعة المؤتمرات بالمديرية.

وهدفت الدورة التي قدمتها مجموعة من المدربين والمدربات إلى تأهيل المتطوعات للقيام بأعمال التوعية وفقا للمسار التدريبي.

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وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، الرائد عبدالعزيز الشمري، أن البرنامج تخلله عدد من الأنشطة والدورات التنموية، مؤكدا اعتزاز المديرية بالمساهمة الفاعلة لمدربيها، لا سيما في تدريب وتأهيل الشباب والشابات المتطوعين، ليكونوا رديفا فاعلا لجهاز الدفاع المدني، خاصة في الظروف الطارئة وغير الاعتيادية، مثمنا الدور الذي تضطلع به الفرق التطوعية في تقديم خدماتها المجتمعية وفق مسارات وأسس علمية وعملية.

من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة فريق نبض الحياة التطوعي بتبوك، المهندس عبدالرحمن بن نوح، بالجهود التي يبذلها الدفاع المدني في تدريب المتطوعين والمتطوعات وتأهيلهم نظريا وعمليا، مبديا استعداد الفريق في المضي قدما في المساعدة لتنفيذ مراحل التدريب والتأهيل والتنفيذ كافة للأعمال المشتركة، وتقديم كل أشكال الدعم لتعزيز قدرات الشباب كداعمين لإعمال الدفاع المدني، بما يمكنهم من القيام بمهامهم الإنسانية بكل كفاءة واحتراف.

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