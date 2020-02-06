شكرا لقرائتكم خبر

تطوير مضمار مشاة بطول 2 كلم في الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الأحساء بدأت أمانة الأحساء في أعمال تطوير مضمار المشاة المحاذي لمبناها بطول 2 كلم، وذلك ضمن مبادرة مشاريع أنسنة المدن. وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن الأمانة تسعى من خلال مشروع تطوير المضمار إلى تعزيز ممارسة رياضة المشي وفق الأطر الصحية المتوافقة مع مبادرة أنسنة المدن، الهادفة إلى توفير بيئة ملائمة ومشجعة للأهالي ومرتادي المواقع العامة لممارسة رياضة المشي، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن تركيب مقاعد للجلوس وتشجيرا وأحواضا زراعية، ومحطات للألعاب الرياضية، ومسارات خاصة للدراجات الهوائية، وأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة. حاويات نفايات تعمل بالطاقة الشمسية تحوي حاوية داخلية سعتها 120 لترا

تحتوي على مكبس داخلي يدعم كفاءة تلك الحاويات

يرفع معدل استيعابها إلى 360 لترا

تبث من خلالها شبكة الانترنت اللاسلكية

تخصيص تطبيق الكتروني لمتابعة الحاويات

تسهم في تحسين المشهد الحضري



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر تطوير مضمار مشاة بطول 2 كلم في الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.