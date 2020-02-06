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توجيه من الملك سلمان بشأن مواجهة فيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من الملك سلمان بشأن مواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 6 فبراير 2020

الملك سلمان

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الخميس 6 فبراير/شباط، توجيها عاجلا بشأن مواجهة فيروس "كورونا" الجديد في الصين.

وقالت قناة "العربية" أن الملك سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين، تناقشا فيه بشأن تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

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