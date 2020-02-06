شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية في زيارة رسمية إلي الجزائر والان مع التفاصيل

استقبال وزير الخارجية

وبحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“، كان في استقبال وزير الخارجية والوفد المرافق له بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، كاتب الدولة مكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رشيد بلادهان، والسفير السعودي لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني وعدد من المسؤولين.

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