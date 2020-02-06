السعودية | الأمير خالد بن سلطان يدشن مركز مدينة سلطان الطبي

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية اليوم مركز مدينة سلطان الطبي بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء أعضاء مجلس الأمناء ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وعدد كبير من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.

وفور وصول سموه قام بقص الشريط إيذانا ببدء العمل بالمركز، واستمع سموه إلى عرض موجز عن المركز ومرافقه والخدمات التي يقدمها، كما قام بجولة اطلع خلالها على التجهيزات بالمركز.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية بالإنابة: “إن إنشاء المركز يأتي امتدادًا لرسالة المؤسسة وأحد مشاريعها، التي تنطلق من “مساعدة الناس ليساعدوا أنفسهم”، مشيرًا إلى أن تدشين المركز يأتي ضمن إنجازات مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، التي تعكس جودة الخدمات المقدمة وتضع المدينة في مصاف المستشفيات العالمية، وما تحققه المدينة من الإنجازات أبرزها معدل التحكم والسيطرة على العدوى الذي وصل إلى 100% كإنجاز نوعي نادر في المستشفيات العالمية، إضافة إلى مؤشرات التحسن التي تعكس معدل التحسن للمرضى خلال مدة مكوثهم في المستشفى وتلقيهم للعلاج، كما تم اعتماد برامج المدينة التأهيلية من هيئة الاعتمادات الدولية (CARF) التي تختص في جودة الرعاية والبرامج الصحية في المستشفيات التأهيلية وفق المعايير الدولية.

وأوضح سموه أن مركز مدينة سلطان الطبي يقدم خدمات طبية وتأهيلية تضاهي أعلى المعايير الصحية عالمياً من خلال فريق طبي متكامل بمؤهلات عالية وتخصصات متنوعة، كما يقدم المركز تجربة علاجية مختلفة ومميزة للمريض من بداية الدخول للمركز وحتى نهاية مرحلة العلاج، وسط بيئة آمنة ومريحة للمرضى حيث تقدم خدمات طبية وجراحية وتأهيلية متخصصة لمختلف شرائح المجتمع.

ويضم المركز عدد من العيادات والتخصصات تشمل: الطب الطبيعي والتأهيل، والجراحة (السمنة، العظام، العمود الفقري)، وعيادة الأسنان، وعيادة السمعيات، وعيادة البصريات، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، وعيادة القلب، وعيادة الأعصاب، وعيادة الطب النفسي، وعيادة الجهاز الهضمي، وعيادة الباطنية، وصالات العلاج الطبيعي والتأهيل للكبار والأطفال، وقسم الأشعة، والطوارئ، وعيادات وصالات العلاج الطبيعي والتأهيل لكبار الشخصيات.

ويقع المركز بمدينة الرياض – طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول – بمساحة إجمالية تقدر بـ 3,025 متراً مربعاً، ويتكون من 4 طوابق منها طابق مخصص لمواقف السيارات.

