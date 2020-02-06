شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يسلم «تبون» دعوة رسمية لزيارة المملكة والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان :"تشرفت اليوم بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، كما سلمت فخامته دعوة رسمية من سيدي الملك سلمان لزيارة المملكة".
وأضاف عبر حسابه الرسمي :"سعيد بزيارة الجزائر التي تربطها بالمملكة علاقات وثيقة وراسخة انطلقت منذ أيام حرب الاستقلال في الجزائر ولازالت -ولله الحمد- تزداد عمقا ورسوخا بتوجيه من قادتنا؛ خدمة لمصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين، وارتقاء بتطلعات أمتينا العربية والإسلامية".
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