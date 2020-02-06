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مستهتر دهس طفلة ولاذ بالفرار فأوقع به مرور الرياض

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2020-02-06

أثناء نزولها من الحافلة المدرسية

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجح رجال المرور في الرياض في القبض على شخص دهس طفلة أثناء نزولها من الحافلة المدرسية ولاذ بالفرار.

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وقال المرور السعودي في بيان مقتضب له : مرور منطقة الرياض يقبض على قائد المركبة الذي تسبب في حادث دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة المدرسة والهروب من الموقع.

أوضح المرور السعودي أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث مع تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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