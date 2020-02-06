4 إجراءات اتخذتها التعليم بحق الطلاب العائدين من الصين

وجّهت وزارة التعليم باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والعاجلة للوقاية من فيروس كورونا، والتنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بقبول الطلاب العائدين من جمهورية الصين الشعبية والدول التي ظهر فيها الفيروس، ويرغب أولياء أمورهم بإلحاقهم في إحدى المدارس بالمملكة.

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وتضمنت الإجراءات الاحترازية التأكيد على قائد المدرسة بعدم قبول أي طالب عائد من جمهورية الصين الشعبية أو الدول التي ظهر فيها الفيروس إلا بعد موافقة خطية من إدارة التعليم مرفق بها نموذج الإفادة بحالة الطالب من إدارة الصحة العامة في المنطقة أو المحافظة، وأن تقوم إدارة الاختبارات والقبول في إدارة التعليم بإحالة الطلاب القادمين من الدول المشار إليها والراغبين بالالتحاق بإحدى مدارس التعليم الحكومية أو الأهلية أو الأجنبية إلى إدارة الصحة العامة في مديرية الشؤون الصحية بوزارة الصحة بالمنطقة أو المحافظة ومتابعة الإجراءات الطبية المتخذة.

وشملت تلك الإجراءات أن تتولى إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة متابعة التأكد من إجراءات الفحص والتواصل مع أولياء أمور الطلاب؛ لإجراء الفحص اللازم وتعبئة النموذج الخاص بذلك المتعلق بقبول الطلاب في المدارس وإرساله إلى إدارة التعليم، إضافة إلى تواصل إدارة الاختبارات والقبول مع ولي أمر الطالب لإلحاقه بإحدى المدارس حسب الشروط والضوابط.

ووجهت وزارة التعليم بتكليف الجامعات الحكومية والأهلية بالعمل ضمن الدليل الإرشادي للوقاية من العدوى في البيئة الجامعية، وعدم قبول أي طالب عائد من جمهورية الصين الشعبية والدول التي ظهر فيها الفيروس إلا بعد موافقة خطية من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.