موعد إيداع برنامج حساب المواطن دفعة 27 عن شهر فبراير 2020

يترقب الكثيرين من مستفيدي برنامج حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة 27 عن شهر فبراير 2020، والذي يعتبر واحد من أهم البرامج الخاصة بمساعدة أصحاب الدخل المنخفض والأسر الأكثر احتياجاً، وجاء برنامج حساب المواطن كمعونة ومساعدة من الحكومة السعودية لمواطنيها للتغلب على مصاعب الحياة بسبب الارتفاع السائر في المملكة العربية السعودية وتوفير حياة كريمة لهم.

موعد صرف الدفعة 27 من برنامج حساب المواطن

يعتبر برنامج حساب المواطن وهو من البرامج التي وفرتها المملكة العربية السعودية لمساعدة أصحاب الدخل المنخفض والأرامل والأيتام والمطلقات ويصرف شهريا في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ومن المقرر إيداع مبالغ الدفعة 27 في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين في يوم الأثنين الموافق 10/2/2020، وسوف يتم إرسال رسالة نصية لأصحاب الحسابات البنكية لتبليغهم بنول المبالغ في حساباتهم.

رابط الاستعلام عن موعد إيداع برنامج حساب المواطن دفعة 27

أصبح الأن سهلاً أمام المستفيدين من برنامج حساب المواطن الاستعلام عن موعد إيداع الدفعات من خلال رابط حساب المواطن، وبعدها يبدأ المستعلم بتسجيل البيانات الخاصة به من رقم الهوية وبعدها اختيار عرض وست ظهر التفاصيل الخاصة بالدفعة، كما يمكن التسجيل في الدفعات الجديدة من خلال هذا الرابط أيضاً.