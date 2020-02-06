أسعار العملات في المملكة العربية السعودية ليوم الخميس 6 فبراير 2020

نعمل اليوم على نشر جميع أسعار العملات في المملكة العربية السعودية ليوم الخميس 6 فبراير ومنهم سعر الريال الأمريكي مقابل لسعر الريال، حيث كان الدولار الأمريكي قد سجت ما يقرب من 3.75 ريال سعودي، بينما سجل الجنيه المصري نحو 0.24 ريال سعودي، وبالتالي فإليكم الآن أسعار العملات اليوم في المملكة العربية السعودية كالتالي:

أسعار العملات في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس