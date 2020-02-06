رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية برخصة القيادة أو لوحة السيارة

سعت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة لتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في السعودية وهذا تسهيلاً عليهم، ومن أكثر الخدمات التي وفرتها المملكة هي خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية والتي تعتبر أمر في غاية الأهمية حتى لا يقع صاحب السيارة في الكثير من المشاكل، وخلال هذا المقال نستعرض عليكم رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

في أغلب الأوقات تقع المخالفات المرورية على السيارة والتي تزداد ويتم سحب الرخصة من صاحب السيارة، وأصبح الأن بإمكان أصحاب السيارات معرفة المخالفات المرورية وقيمتها المالية من خلال منصة أبشر التي تعتبر واحدة من أهم المنصات التي توفر الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين توفيراً للوقت والجهد.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.

بخطوات بسيطة يتم اتباعها يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية برقم اللوحة وهي:

الدخول على منصة أبشر.

كتابة رقم لوحة السيارة.

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اختيار خدمات المرور.

الضغط على الاستعلام عن المخالفات.

الاستعلام عن مخالفات السيارات برقم اللوحة أو برقم الرخصة.

وستظهر أمامك المخالفات المرورية على تلك الرخصة أو السيارة والقيمة المالية التي يجب دفعها.