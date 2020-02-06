شكرا لقرائتكم خبر عن شغب وحرب شوارع في الرياض والشرطة السعودية تتدخل (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقاطع فيديو لعمليات شغب ومعارك تشبه حرب الشوارع بين مئات الأفارقة والشرطة السعودية في العاصمة الرياض.

قد يهمك ايضاً:

شغب وحرب شوارع في الرياض والشرطة السعودية تتدخل (فيديو)



عاجل : ترامب يصل خط النهاية وأربعة أصوات تحسم قضية عزله بعد انتهاء المحاكمة قبل قليل



نتنياهو يزور السعودية ويلتقي محمد بن سلمان .. ومفاجأة مزلزلة ستهز المملكة خلال الأيام القادمة!



أسد مفترس يهاجم حمار.. وحينما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو صادم)



مذيعة MBC “لجين عمران“ تفاجئ الجماهير بإطلالة أنيقة مع هذا الرجل الأنيق داخل غرفة ضيقة!.. شاهد ماذا تفعل!



نانسي تتعارك مع رئيس دولة بعد رفضه مصافحتها (فيديو)



نبوءة خطيرة لمذيع الجزيرة فيصل القاسم عن أردوغان : هذه الكلاب ستعضك والضباع ستأكلك



صادم: لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند انتفاخ البطن



إذا شعرت المرأة أو الرجل بالحكة في هذه المناطق الحساسة من الجسم.. فقد تكون مصابا بالسرطان الشرجي (فيديو)



Advertisements

”غلاكسي نوت 20“ الجديد.. أول هاتف ذكي في العالم يحصل على هذه الميزة المدهشة..! (شاهد)



الكوبرا تلتهم مروض الأفاعي خلال ثوانٍ معدودة .. شاهد: كيف استهتر بها لكن كانت النهاية مفاجئة (فيديو)



أول الصور لتصميم هاتف ”غالاكسي اس20“ الجديد بعد تسريبها عن طريق الخطأ من شركة ”سامسونغ“ (شاهد)



بالشفرة.. شاهد ما فعله الحلاق مع فتاة سعودية حسناء داخل صالون حلاقة للبنات والشباب في الرياض - فيديو صادم



ثعبان يدخل سروال فتاة ويلتف حول جسدها وهي نائمة.. شاهد ماذا فعل بها وكيف تخلصت منه؟ (فيديو لأصحاب القلوب القوية)



مذيعة MBC “لجين عمران“ تثير الجماهير برفقة ابنتها جيلان في ظهور صـارخ.. أناقة تفوق الخيال!



وأظهرت الفيديوهات مئات الأفارقة من الجنسية الإثيوبية وهم يطوفون في شوارح حي المنفوحة وسط الرياض، وهم يهتفون ضد الحكومة السعودية ويطالبون بحقوقهم.

وتدخلت قوات الطوارئ في السعودية وأطلقت النار على الأفارقة الإثيوبيين وقنابل الغاز المسيلة للدموع، في محاولة لتفريق تجمعاتهم واعتقلت العشرات منهم.

من جانبها، نفت "هيئة مكافحة الشائعات" التابعة لوزارة الإعلام السعودية، على حسابها في "تويتر"، أن تكون هذه الأحداث وقعت في الوقت الراهن، مؤكدةً أنها قديمة.

وأضافت "مكافحة الشائعات": "لا صحة للخبر المتداول بعنوان (شغب الأثيوبيين في الرياض وجدة) والفيديو الحقيقي لأحداث الشغب التي حصلت قبل 7 سنوات في الرياض وتحديدًا في نوفمبر عام 2013".