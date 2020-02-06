شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ترامب يصل خط النهاية وأربعة أصوات تحسم قضية عزله بعد انتهاء المحاكمة قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذيعة MBC “لجين عمران“ تثير الجماهير برفقة ابنتها جيلان في ظهور صـارخ.. أناقة تفوق الخيال! وداعاً لضغط الدم والأزمات القلبية والسكتات الدماغية .. فاكهة لذيذة نسترخصها جميعًا تنهي كل مشكلاتك للأبد

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