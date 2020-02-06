ملك السعودية يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

كشفت وكالة "واس" السعودية اليوم الخميس، عن رسالة خطية بعث بها خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شدد فيها على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، ومؤكدًا تعزيز التعاون الاستراتيجي على مختلف الأصعدة، واستمرار التنسيق المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبد العزيز قطان، بعد أن سلم الأخير أمس الأربعاء، رسالة خطية أخرى من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى آبى أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي، تضمنت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال عبد العزيز قطان فى تغريدة عبر حسابه الرسمى عبر تويتر: "تشرفت عصر اليوم بتسليم رسالة خطية من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله لدولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي ، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات".

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والتقى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان بمقر وزارة الخارجية، المبعوث الأمريكى للسودان السفير دونالد بووث والوفد المرافق له، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قطان أكد خلال اللقاء دعم المملكة العربية السعودية لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، مشدداً على أن المملكة ستكون دوماً شريكاً لخير ومصلحة الأشقاء السودانيين.

وثمن فى هذا الصدد جهود الحكومة الانتقالية الحالية، مشدداً على ضرورة التنسيق والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية الصديقة كافة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان، وتقديم الدعم الكامل للسودان الشقيق ومساندته.

يشار إلى أن العلاقة بين السعودية ومصر تلعب دورًا كبيرًا في العديد من القضايا العربية والاقليمية، منها الصراع في ليبيا واليمن والقضية الفلسطينية التي شهدت حراكًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي بعد إعلان الرئيس الأمريكي خطة السلام المعروفة باسم "صفة القرن".