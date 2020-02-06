أعلنت وزارة المالية، أمس الأربعاء، عن صرفها جميع مطالبات القطاعين العام والخاص المتعلقة بأوامر الدفع خلال العام 2019، حيث بلغ إجمالي قيمة الأوامر 993.8 مليار ريال.
وبلغ إجمالي أوامر الدفع المستلمة 1005361 أمر دفع، حيث تم صرف 792.7 مليار ريال للقطاع العام، بينما بلغ عدد الأوامر غير المصروفة ما نسبته 5 %.
كما تم صرف 201.1 مليار ريال للقطاع الخاص، وبلغت قيمة الأوامر غير المصروفة ما نسبته 5%، حيث تم صرف ما نسبته 98 % من مستحقات القطاع خلال 30 يوماً.
فيما تم صرف 200.9 مليار ريال، أي ما نسبته 99% من إجمالي المبالغ المصروفة للقطاع الخاص، والخاصة بالمطالبات المالية للسنة المالية 2019 خلال 60 يوماً.
كانت هذه تفاصيل خبر صرف جميع مطالبات القطاعين العام والخاص المتعلقة بأوامر الدفع خلال العام 2019.. والكشف عن قيمة إجمالي الأوامر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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