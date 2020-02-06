الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الخميس

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على تراجع بنسبة 0.5 % عند 8053 نقطة (- 41 نقطة)، مسجلًا أدنى إغلاق في نحو شهرين، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليار ريال.

وانخفض سهم “أرامكو السعودية” اليوم الخميس بنحو (0.74 %) عند 33.40 ريال للسهم .

فيما أغلق سهما “زين السعودية” و”العربي الوطني” عند 12.26 ريال (- 4 %) للأول و24.98 ريال (- 3 %) للثاني.