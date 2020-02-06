مدير الدفاع المدني يفجر مفاجأة ويكشف تفاصيل جديدة بشأن حريق محطة قطار الحرمين

كشف الفريق سليمان العمرو مدير عام الدفاع المدني ،عن تفاصيل جديدة حول الحريق الذي تعرضت له محطة قطار الحرمين مطلع صفر الماضي والشركة المنفذة لسقف المحطة.

وأكد العمرو أن جميع ملابسات الحادِث قيد التحقيق، كما أن أنظمة الإطفاء الداخلية للمحطة إضافة لجهود الدفاع المدني جعلت نسبة تضرر المحطة جراء الحريق بين 20% و30%.

ووفقا لما نشرته “مكة ” جاءت تصريحات مدير عام الدفاع المدني خلال رده على سؤال خلال ملتقى مديري الدفاع المدني 2020 في “الذكاء الاصطناعي والابتكارات والتجارب الميدانية” بالدمام، عن مبرر منح الدفاع المدني ترخيص سلامة للمحطة، مؤكدا أن الشركة التي قامت ببناء أسقف المحطة قدمت بيانات للمديرية تؤكد أن الأسطح مقاومة للحريق وأنها تجاوزت الفحوصات، وهو الأمر الذي اتضح عدم صحته لاحقا بنشوب الحريق الضخم في المحطة .