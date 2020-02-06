بدرجة حرارة 6 تحت الصفر.. الحصيني يكشف عن موعد موجة البرد الأقوى منذ سنوات في المملكة والمناطق التي ستتأثر بها

أكد عبد العزيز الحصيني الباحث في الطقس وعضو لجنة “تسميات” ، أنه من المتوقع بدء موجة برد سابعة دخول الشتاء في المملكة والأقوى ابتداءً من السبت سيتأثر بها عدد من المناطق وتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاض كبير يصل إلى 6 درجات تحت الصفر .

ونشر الحصيني تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: قال فيها ” متوقع أن تكون الموجة الأقوى منذ دخول الشتاء لهذا العام؛ بل ربما تكون منذ سنوات، بداية الموجة يوم السبت على الشمالية وتبوك ثم الجوف ثم حائل فالمدينة ثم مكة ثم القصيم ومن الأحد متوقع أن تباشر الرياض”.

وأضاف: “أجواء شديدة البرودة ليلاً وباردة نهاراً، الشمالية والوسطى مع تشكل الصقيع تميل للبرودة على المدينة والشرقية والمرتفعات غرب وجنوب”.

وتابع: “تتوسع موجة برد لتشمل الشرقية، ثم تتحرك الاثنين نواحي جنوب منطقة الرياض ثم نجران وعسير والباحة، إلا يصرفها الله”.

وأضاف : “متوقع أن تسجل الصغرى على الشمالية خلال فترة الموجة بين اثنين تحت الصفر إلى ست تحت الصفر، والوسطى تتراوح الصغرى بين ثلاثة إلى ثلاثة تحت الصفر”.

وقال: “تسجل الصغرى في مكة من ١٣ إلى ١٨ مئوية، والمدينة والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية ونجران من ٦ إلى ١٠ مئوية ومتوقع استمرارها مدة خمسة أيام”.