بيان من النيابة العامة بشأن مقتحم المدرسة بسيارته في الرياض

أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة والقبض على شخص مارس التفحيط بسيارة داخل فناء مدرسة في الرياض، واستكمال الموجب النظامي بحقه وضبط السيارة المستخدمة في ذلك.

وفي تفصيل ذلك، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه اعتماداً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام قائد مركبة بدفع الباب الخارجي لإحدى المدارس الثانوية بغرب الرياض بمقدمة سيارته والدخول لفنائها العام وممارسة التفحيط بداخله، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقاً للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على الشخص المعنى بعد القيام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن واستكمال الموجب النظامي بحقه وضبط السيارة المستخدمة في ذلك.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وسلامة وأمن الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية. وأضاف بأن كل من يعرض أبناءنا الطلاب للخطر هو تحت طائلة المساءلة الجزائية، طبقا للأنظمة ذات العلاقة.

وبين المصدر أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.