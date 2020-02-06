قرار جديد من الجوازات بشأن سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين بسبب كورونا.. وهذه العقوبة تنتظر المخالفين

أصدرت المديرية العامة للجوازات، قرارا بتعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأكدت الجوازات أنه في حالة ثبوت مخالفة المقيم لتعليق السفر للصين، فإنه لن يسمح له بالعودة للمملكة، فيما سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين