أصدرت المديرية العامة للجوازات، قرارا بتعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وأكدت الجوازات أنه في حالة ثبوت مخالفة المقيم لتعليق السفر للصين، فإنه لن يسمح له بالعودة للمملكة، فيما سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين
كانت هذه تفاصيل خبر قرار جديد من الجوازات بشأن سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين بسبب كورونا.. وهذه العقوبة تنتظر المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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