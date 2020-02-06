أطلق مجمع الملك فيصل بالطائف، اليوم الخميس، التشغيل بـ«قسم العلاج الوظيفي»، الذي يهدف لمساعدة المصابين باعتلالات جسدية أو عقلية على ممارسة حياتهم الطبيعية.
وأكدت صحة الطائف، أن المستهدفين علاجيًا هم المصابون بالجلطات الدماغية أو الكسور أو الإصابات كقطع الأوتار أو الأعصاب, ممن تسببت الإصابة في صعوبة حركتهم أو تفاعلهم.
وأشارت صحة الطائف إلى أن القسم يضم مؤهلين للمساعدة بشكل تدريجي في استعادة ممارسة المرضى حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
وأكدت الصحة، أن هذا القسم يركز بشكل مختص على العلاج الوظيفي للمرضى، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للانتقال من حياة التبعية والخلل الوظيفي والاعتماد على الآخرين إلى حياة الأداء المستقل.
يذكر أن القسم زُوّد بجميع التجهيزات اللازمة التي تساعده على أداء مهامه بالشكل المطلوب.
اقرأ أيضًا:
«صحة الطائف»: قيادات نسائية جديدة متوقعة بعد نجاحات السابقات
«صحة الطائف» تُطلق 600 مبادرة تطوعية للتخفيف من آلام محدودي الدخل
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. قسم طبي متخصص لاستعادة الحياة الطبيعية لمصابي الجلطات والأعصاب بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.