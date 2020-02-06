بالصور.. قسم طبي متخصص لاستعادة الحياة الطبيعية لمصابي الجلطات والأعصاب بالطائف

أطلق مجمع الملك فيصل بالطائف، اليوم الخميس، التشغيل بـ«قسم العلاج الوظيفي»، الذي يهدف لمساعدة المصابين باعتلالات جسدية أو عقلية على ممارسة حياتهم الطبيعية.

وأكدت صحة الطائف، أن المستهدفين علاجيًا هم المصابون بالجلطات الدماغية أو الكسور أو الإصابات كقطع الأوتار أو الأعصاب, ممن تسببت الإصابة في صعوبة حركتهم أو تفاعلهم.

وأشارت صحة الطائف إلى أن القسم يضم مؤهلين للمساعدة بشكل تدريجي في استعادة ممارسة المرضى حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

وأكدت الصحة، أن هذا القسم يركز بشكل مختص على العلاج الوظيفي للمرضى، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للانتقال من حياة التبعية والخلل الوظيفي والاعتماد على الآخرين إلى حياة الأداء المستقل.

يذكر أن القسم زُوّد بجميع التجهيزات اللازمة التي تساعده على أداء مهامه بالشكل المطلوب.

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