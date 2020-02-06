مرور الرياض يطيح بقائد مركبة دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة مدرسية

أعلن المرور السعودي، اليوم الخميس، القبض على قائد مركبة دهس طفلة أثناء نزولها من حافلته المدرسية.
وأوضح المرور –عبر حسابه بتويتر- أن مرور منطقة الرياض ألقى القبض على قائد المركبة الذي تسبب في حادث دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة المدرسة والهروب من الموقع.
وأشار المرور إلى أنه يتم استكمال إجراءات الحادث مع تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحق قائد المركبة.
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