انخفاض وفيات حوادث الطرق إلى 35%.. و«الصحة العالمية» توثق الإنجاز في تقرير خاص

حققت المملكة إنجازًا كبيرًا في مجال السلامة المرورية؛ حيث انخفضت نسبة الوفيات بحوادث الطرق إلى 35%، خلال الفترة من 2016 - 2018م.

وأشادت منظمة الصحة العالمية بهذا الإنجاز، في تقريرها الذي صدر مؤخرًا لتوثيق جهود المملكة في تعزيز السلامة المرورية، بما يحقق المستهدفات العالمية في حفظ الأرواح والممتلكات.

وأوضح تقرير المنظمة، أن هناك انخفاضًا في أعداد وفيات حوادث الطرق بنسبة 35%، وانخفاضًا في معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة بنسبة 40% خلال الفترة من 2016-2018م.

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى المنهجية التي تسير عليها المملكة في تحسين السلامة المرورية؛ وذلك من خلال برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وبمشاركة القطاعات ذات الصلة؛ ما يسهم في توحيد الجهود وسرعة الإنجاز.

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