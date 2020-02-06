بالصور.. أمانة الطائف تداهم شقة لتخزين الأطعمة والمواد الغذائية

داهمت الفرق الرقابية ببلدية غرب الطائف الفرعية، اليوم الخميس، شقة سكنية حوَّلها مخالفون إلى معمل لإعداد الأطعمة وتخزين المواد الغذائية في شارع الجيش بغرب المدينة، وتفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية.

وأوضحت أمانة الطائف، أن مراقبي الفرع ضبطوا كميات كبيرة من المواد الغذائية المخزنة دون الالتزام بلائحة حفظ الأطعمة، بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه والزيوت والبهارات والأواني التي كانت تستخدم في تحضير الأطعمة، كما تم ضبط ثلاجات وبرادات لتخزين وحفظ المجمدات.

ورصدت الفرق الرقابية مخالفات متنوعة منها عدم وجود تراخيص نظامية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة وسوء حفظ وتخزين الأطعمة، وتحضير الأطعمة في بيئة غير صحية، وتدني مستوى نظافة ثلاجات حفظ الأطعمة.

وأضافت أمانة الطائف، أنه تم إغلاق الموقع ومصادرة المضبوطات المخالفة، كما تم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، وإدراج الموقع تحت الرقابة الدورية.

وأكدت أن الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية ومكاتب الخدمات تشدد الرقابة على مستودعات تخزين وحفظ الأطعمة بالإضافة إلى التركيز على مواقع تحضير الأطعمة للتأكد من سلامة خطوات التحضير.

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وبينت الأمانة أن البرنامج الرقابي يشمل برنامجًا للتوعية والتثقيف بالاشتراطات الصحية، وضرورة تطبيقها، ومتابعة الأنشطة التي تمت التوعية بها لرصد تطبيق الاشتراطات.

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