خادم الحرمين الشريفين يؤكد التنسيق والعمل المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، رسالة خطية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وتضمنت رسالة خادم الحرمين إلى الرئيس المصري، تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع جمهورية مصر العربية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبدالعزيز قطان.
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