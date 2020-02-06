الأرصاد: كتلة باردة وتساقط ثلوج وحرارة تحت الصفر خلال الأيام القادمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، عن تقدم كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تؤثر على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لتساقط الثلوج وانخفاض الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.
وأوضحت الأرصاد، في بيان لها نشرته عبر حسابها بتويتر، أن التوقعات تشير إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة من غد الجمعة إلى يوم الاثنين، على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (اللوز - علقان - الظهر) من مساء يوم الجمعة.
كما يتوقع أن تعاود الفرصة مرة أخرى، من مساء يوم الأحد القادم، وتمتد لتشمل أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية (عرعر - طريف - القريات - حزم الجلاميد).
وأضافت هيئة الأرصاد، أن التوقعات تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة من مساء يوم السبت؛ حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر المئوي على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، فيما يتوقع أن تصل إلى ما دون الصفر المئوي من مساء يوم الأحد، وتمتد لتؤثر على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية لمناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة؛ وذلك اعتبارًا من مساء يوم الاثنين.
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