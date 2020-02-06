التعليم تتخذ إجراءات احترازية للطلاب العائدين من الصين

إجراءات
شملت الإجراءات تولي إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة متابعة التأكد من إجراءات الفحص والتواصل مع أولياء أمور الطلاب؛ لإجراء الفحص اللازم وتعبئة النموذج الخاص بذلك؛ المتعلق بقبول الطلاب في المدارس وإرساله إلى إدارة التعليم، إضافة إلى تواصل إدارة الاختبارات والقبول مع ولي أمر الطالب لإلحاقه بإحدى المدارس حسب الشروط والضوابط. وجهت وزارة التعليم بتكليف الجامعات الحكومية والأهلية بالعمل ضمن الدليل الإرشادي للوقاية من العدوى في البيئة الجامعية، وعدم قبول أي طالب عائد من الصين والدول التي ظهر فيها الفيروس إلا بعد موافقة خطية من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
متابعة
كانت وزارة التعليم ممثلةً في المدارس السعودية بالخارج تابعت مع سفارة خام الحرمين الشريفين في الصين، إجلاء طلبة ومعلمي المدرسة السعودية في مدينة بكين، وإجلاء أعضاء البعثة التعليمية في هونج كونج وعائلاتهم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا. تأتي عملية الإجلاء انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بسلامة المواطنين في الصين، والتوجيه بتأمين وصولهم إلى أرض دوت الخليج على نفقة الدولة، وتأمين كل الاحتياجات اللازمة لهم ولعائلاتهم.
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