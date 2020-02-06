التعليم تتخذ إجراءات احترازية للطلاب العائدين من الصين

وجهت وزارة التعليم باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والعاجلة للوقاية من فيروس كورونا، والتنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بقبول الطلاب العائدين من الصين والدول التي ظهر فيها الفيروس، ويرغب أولياء أمورهم بإلحاقهم في إحدى المدارس بالمملكة. تضمنت الإجراءات الاحترازية التأكيد على قائد المدرسة بعدم قبول أي طالب عائد من الصين أو الدول التي ظهر فيها الفيروس إلاّ بعد موافقة خطية من إدارة التعليم مرفق بها نموذج الإفادة بحالة الطالب من إدارة الصحة العامة في المنطقة أو المحافظة، وأن تقوم إدارة الاختبارات والقبول في إدارة التعليم بإحالة الطلاب القادمين من الدول المشار إليها والراغبين بالالتحاق بإحدى مدارس التعليم الحكومية أو الأهلية أو الأجنبية إلى إدارة الصحة العامة في مديرية الشؤون الصحية بوزارة الصحة بالمنطقة أو المحافظة ومتابعة الإجراءات الطبية المتخذة.

إجراءات

شملت الإجراءات تولي إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة متابعة التأكد من إجراءات الفحص والتواصل مع أولياء أمور الطلاب؛ لإجراء الفحص اللازم وتعبئة النموذج الخاص بذلك؛ المتعلق بقبول الطلاب في المدارس وإرساله إلى إدارة التعليم، إضافة إلى تواصل إدارة الاختبارات والقبول مع ولي أمر الطالب لإلحاقه بإحدى المدارس حسب الشروط والضوابط. وجهت وزارة التعليم بتكليف الجامعات الحكومية والأهلية بالعمل ضمن الدليل الإرشادي للوقاية من العدوى في البيئة الجامعية، وعدم قبول أي طالب عائد من الصين والدول التي ظهر فيها الفيروس إلا بعد موافقة خطية من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

متابعة

كانت وزارة التعليم ممثلةً في المدارس السعودية بالخارج تابعت مع سفارة خام الحرمين الشريفين في الصين، إجلاء طلبة ومعلمي المدرسة السعودية في مدينة بكين، وإجلاء أعضاء البعثة التعليمية في هونج كونج وعائلاتهم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا. تأتي عملية الإجلاء انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بسلامة المواطنين في الصين، والتوجيه بتأمين وصولهم إلى أرض دوت الخليج على نفقة الدولة، وتأمين كل الاحتياجات اللازمة لهم ولعائلاتهم.