السعودية اليوم / وزارتا "البيئة" و"الإسكان" تبحثان سبل الشراكة والتنسيق في مشاريعهما بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 12 جمادى الآخر 1441هـ الموافق 06 فبراير 2019م واس

التقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس ايمن السيد اليوم مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمدينة أحمد بن بكر زيدان .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل الشراكة والتنسيق بين فرع وزارة الاسكان وفرع وزارة الزراعة والمياه من خلال المحافظة على بيئة مشاريع وزارة الإسكان بالمنطقة والتنسيق في تشجير بعض مواقع مشاريع الوزارة بالمدينة .

كما تم توجيه الدعوة لفرع وزارة الاسكان للمشاركة في منتدى البيئة للبرامج المستدامة للمباني والأبنية الخضراء والذي تنظمه وزارة الزراعة بالمدينة المنورة .

// انتهى //

16:39ت م

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